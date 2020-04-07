Star yayın akışı bugün 2020 Sefirin Kızı yeni bölüm var mı?

Koronavirüs illetinin ülkemizde giderek artmasının ardından dizi setleri durdu ve zdiziler zorunlu ara vermek zorunda kaldı. Peki Star TV'de salı akşamları ekrana gelen Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? 7 Nisan yayın akışına göre bu akşam Sefirin Kızı dizisi yok. Yerine saat 20.00'de Görümce sinema filmi yayınlanacak.

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Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı bu akşam var mı araştırmaları merak konusu oldu. Sancar ile Nare'nin imkansız aşkını anlatan dizi Sefirin Kızı yeni bölüm bu akşam ekrana gelmeyecek. Virüs salgını nedeniyle hayatın birçok alanında olduğu gibi dizi çekimlerine de ara verilmişti. Çekimlere ara verilmesinin ardından bazı diziler de yayınlanmamaya başlandı. Sefirin Kızı'da koronavirüs nedeniyle sete zorunlu ara veren dizilerden oldu.

SEFİRİN KIZI BU AKŞAM VAR MI?

Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Star TV yayın akışında Anne dizisinin tekrar bölümü yer alıyor. Anne dizisinin bitiminde Sefirin Kızı son bölümün tekrarı olacak.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gediz ile Sancar, Nare'yi eve gönderdikten sonra Akın'ı öldürmekten beter ederler. Müge ile Nare, Akın'ı merak edip onu görmeye gider. Menekşe'nin hamile olduğu ortaya çıkar ve Halise, onu eve getirir. Hala düşük tehlikesi yaşayan Menekşe'nin, hamile olduğunu öğrenen Sancar, ne yapacağını bilemez. Tam da o gün Nare ile kulübede buluşmak için sözleştikleri gün oraya gidemez. Nare, saatlerce Sancar'ı bekler. Ancak o gelmeyin geri döner.

Elvan'ın konuşmalarından Nare, oturdukları evin kirasının 3 bin değil 3 bin dolar olduğunu öğrenir ve evi boşaltıp başka bir eve yerleşir. Gediz, Menekşe'nin hamile olduğunu öğrenince, Sancar'a Nare'nin başkasından öğrenmeden durumu onun anlatmasının iyi olacağını söyler. Sancar, Nare'nin yeni taşındığı evi bulup oraya gider. Nare'nin ona karşı yumuşadığını gören Sancar, durumu anlatmakta zorlansa da anlatır.