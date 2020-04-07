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İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 798'e çıktı

İSPANYA'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 13 bin 798'e yükseldi.

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İspanya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile ilgili bilgileri güncelledi. Son 4 gündür Covid-19 kaynaklı günlük ölüm ve vaka artışlarındaki düşüş tekrar yükselişe geçti.

İspanya'da dün 637 olarak açıklanan KCovid-19 kaynaklı ölü sayısı bugün 743 olarak verildi. Bu rakamla ülkede salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 798'e yükseldi.

Vaka sayısı 140 bin 510 

Diğer yandan vaka sayısı ise düne nazaran 5 bin 478 artışla toplamda 140 bin 510 oldu. 

Mevcut durumda Covid-19 hastalarından 7 bin 69'unun (düne göre 138 artış) yoğun bakımda olduğu ve taburcu olanların toplam sayısının düne nazaran 2 bin 771 artışla 43 bin 208'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

En çok etkilenen Madrid özerk yönetimi 

Diğer yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 235 artışla 5 bin 371'e çıktı. Kentte vaka sayısı da son 24 saate göre 1 bin 746 artışla 40 bin 469 olarak açıklandı.

Olağanüstü hal

Sol koalisyon hükümeti, ülkede Covid-19 ile mücadele için 14 Mart'ta yürürlüğe koyduğu olağanüstü hali, 26 Nisan'a kadar uzatacağını açıklamıştı. Hükümet, 12 Nisan'dan itibaren olağanüstü halin kapsamını yavaş yavaş küçültüp, bazı iş kollarını tekrardan aktif duruma getirmeyi planlıyor. Bununla ilgili Meclis onayı bu hafta içinde alınacak.

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