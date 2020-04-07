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Roketsan'da patlama! Savunma Sanayi Başkanı'ndan ilk açıklama

Son dakika gelişmesine göre Ankara'da Roketsan Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, patlamada herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti.

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Elmadağ'da bulunan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı kuruluşu olan Roketsan Fabrikası'nda saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Şiddetli patlama 

Patlama ile birlikte fabrikada dumanlar yükselirken, çevrede panik yaşandı. Patlama, ilçe merkezinde de hissedildi. Patlamada ilk belirlemelere göre can kaybı meydana gelmedi.

Savunma Sanayii Başkanı açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, açıklamasında şunları kaydetti: Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"3 çalışan hafif şekilde yaralandı"

Ankara Valiliği, Roketsan'da meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsan'da yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir. Can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif şekilde yaralanmıştır" ifadelerine yer verdi.

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