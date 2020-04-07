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Sakarya Üniversitesi koronavirüs aşı geliştirme projesi kabul edildi

TÜBİTAK tarafından koronavirüse karşı başlatılan aşı geliştirme projesi kapsamında, aralarında Sakarya Üniversitesi'nin de yer aldığı 'İnaktif Kovid-19 Aşısı Geliştirilmesi' projesi kabul edildi.

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SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 1004 Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı kapsamında, pandemi ile mücadelede yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesini koordine etmek amacıyla 'Kovid-19 Platformu' oluşturuldu.

İnaktif Kovid-19 Aşısı Geliştirilmesi

Aşı ve ilaç araştırma gruplarını oluşturan TÜBİTAK, çok sayıda başvuru aldı. Kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı proje çağrısında kabul edilen çalışmalardan biri de aralarında Sakarya Üniversitesi'nin de bulunduğu 'İnaktif Kovid-19 Aşısı Geliştirilmesi' projesi oldu.

SAÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karabay'ın da içinde yer aldığı projeyi, SAÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Erganiş yürüttü.

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