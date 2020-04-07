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WhatsApp’tan koronavirüste bilgi kirliliğine karşı yeni önlem

Koronavirüsle birlikte yayılan ‘bilgi kirliliğiyle’ mücadele etmeyi amaçlayan WhatsApp, sahte bilgilerin önüne geçebilmek için iletilen mesajların sayısına sınırlama getirmeye hazırlanıyor.

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Facebook'un sahibi olduğu mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sahte koronavirüs bilgilerine ve tıbbi ‘tavsiyelere’ savaş açtı.

Beşten bire düşürülmesi anlamına geliyor

Yeni hayata geçirilen kısıtlama uyarınca, bir kullanıcı, beş defadan fazla paylaşıldığı saptanan bir mesaj aldığında bunu sadece bir kişi veya gruba iletebilecek. Bu, mevcut sınırın beşten bire düşürülmesi anlamına geliyor.

Bazıları yanlış bilgi yayıyor

Şirket sözcüsü, koronavirüs salgınının başlamasından bu yana, iletilen mesajlarda önemli bir artış gördüklerini ve bunların bazılarının ‘yanlış bilgiyi’ yaydığını belirterek “WhatsApp’ın kişisel sohbet yeri olarak kalması için bu mesajların yayılmasını önlemenin önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.

WhatsApp’ta yazılan mesajlar, uçtan uca şifreleme özelliği nedeniyle şirket tarafından kontrol edilemiyor. Metnin içeriği, sadece yazarı ve gönderilen kişi tarafından görülebiliyor. Şirket, bu nedenle yalan haberlere doğrudan müdahale edemediklerini, genel olarak mesajların paylaşılmasını güçleştirme yolunu seçtiklerini belirtiyor.

Şirket, yalan haberle mücadele kapsamında ilk adımları geçen yıl atmaya başlamış, sık paylaşılan mesajların tespiti ve mesajın gönderilebildiği kişi sayısının beş ile sınırlanması gibi önlemler alınmıştı.

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