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Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hızla hizmete alınması talimatını verdiği Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası Covid-19 pandemisi kapsamında hizmete açıldı.

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İstanbul sismik riskin azaltılması ve acil durum hazırlık projesi (İSMEP) kapsamında güçlendirmesi yapılan Marmara Üniversitesi Başıbüyük yerleşkesi içerisindeki 535 yataklı hastane binası, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası olarak hizmet vermeye başladı.

60 yoğun bakım yatağı var
181.754 m² arsa içerisinde, 16 bin 500 m² oturum alanına ve 113.000 m² kapalı alana sahip olan hastane binasında, 60’ı üçüncü seviye ventilatörlü erişkin yoğun bakım yatağı ve diğerleri nitelikli hasta odası kriterlerine uygun tek kişilik hasta odası olmak üzere toplam 535 adet hasta yatağı bulunuyor.



29 ameliyat odası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hızlandırılması talimatı verdiği hastanede 47 adet acil servis müşahade yatağı, 29 ameliyat odası ve 195 poliklinik odası yer alıyor.

128 kesit Bilgisayarlı Tomografi
Salgın ile mücadelede sağlık hizmet sunumu için gerekli vantilatör, monitör, 128 kesit Bilgisayarlı Tomografi vb. tüm tıbbi cihaz ve donanıma sahip olan bina, 827 adet sismik izolatör sayesinde deprem sırasında bile ameliyatları devam ettirilebilme ve afet anlarında da 72 saate kadar eksiksiz ve kesintisiz sağlık hizmeti sunabilme özelliğini taşıyor.



Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılmıştı
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi geçen hafta yeniden açılmıştı. Depreme dayanıksız olduğu için yıkılarak yeniden yapılan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hasta kabulüne başlamıştı. Normal zamanlarda 750 yataklı olan hastane, Covid-19 salgını nedeniyle 600 yataklı olarak kullanılacak.

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