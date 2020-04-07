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KKTC'de çiftçiden korona nedeniyle zorda olan halka bedava sebze jesti

Yavru vatan Kıbrıs'ta Gazimağusa'da çiftçi, ihtiyaç sahiplerine bedava sebze dağıtmaya başladı.

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Gazimağusa'ya bağlı Maraş bölgesinde yaşayan Ramazan Tebellesol, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik sıkıntı çekenlere yardım etmek istediğini söyledi. Demirören Haber Ajansı aracılığıyla halka, "Bahçemize gelin istediğinizi alın" çağrısı yapan Tebellesol, "Kimseden para istemiyoruz" dedi.

"İhtiyacı olanlar gelsin'' 

Uzun yıllardır çiftçilik yaptıklarını anlatan Tebellesol, "Bu dönemlerde birlik olmamız gerekir. Zor dönemden geçiyoruz. Biz de ne üretiyorsak, bedava dağıtma kararı aldık. İsteyen gelip, ihtiyacını bizlerden alabilir" dedi.

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