Denizli'de takılı olan emniyet kemeri hayata bağladı

DENİZLİ'de içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Araç içerisinde bulunan sürücü Aşkın Kızgın ve Ganime Demiriş, takılı olan emniyet kemeri sayesinde hayata tutundu.

Abone ol

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saat 17.00 sıralarında, kaza meydana geldi. 41 yaşındaki Aşkın Kızgın idaresindeki 16 JUA 37 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

Emniyet kemerinin önemi kazada gözler önüne serildi

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Kızgın ile Demiriş araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede durumlarının iyi olduğu belirlenen Kızgın ve Demiriş’in, emniyet kemerlerinin takılı olması nedeniyle kazadan yara almadan kurtuldukları belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.