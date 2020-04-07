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Hakkari'nin Adaklı köyü kendi karantinasını uygulamaya başladı

HAKKARİ'nin Adaklı köyü, Türkiye'de koronavirüse (kovid-19) karşı tedbir olarak kendisini karantinaya alan köyler arasına dahil oldu. Alınan kararla köyün giriş ve çıkışlarına korucular görevlendirilip, tabela asıldı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını köylere de sıçradı. Bazı köyler karantina altına alırken bazıları da tedbir olarak kendi karantinasını uygulamaya başladı. Hakkari'nin Adaklı halkı köylerini ve köy sakinlerini virüsten korumaya çalışarak aldıkları karar ile köyün giriş ve çıkış noktalarını kapattı.

Covid-19 tabelası astılar

Köylüler, salgın bitene kadar kimseyi köylerine kabul edemeyeceklerini belirtirken, girişe ise 'Covid 19 nedeniyle köye girişler yasaktır' tabelası koyuldu. Köy grişindeki kontroller ise güvenlik korucuları tarafından yapılıyor.  

Köy muhtarı Hamza Han, "Vatandaşlarımızın sağlığı için köyümüzü karantinaya aldık. İstanbul’dan gelen birkaç ailemizi ise evlerinde karantinaya aldık. Şu an herhangi bir sorunumuz yok. Biz de kendi tedbirlerimizi aldık. Köyün girişine tabela astık. İki güvenlik korucusunu da bu noktaya bıraktık. Böylece tedbirlerimizi almış olduk" dedi.

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