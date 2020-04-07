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La Liga'da liglerin ne zaman başlayacağı belli oldu

La Liga patronu Javier Tebas, La Liga'nın en erken 28 Mayıs'ta yeniden başlayabileceğini söyledi.

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Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) pandemisi sebeviyle La Liga da durmuştu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan La Liga patronu Tebas, İspanya'da 26 Nisan'a kadar devam edecek olan acil durum sebebiyle bu tarihe kadar herhangi bir çözüm olmayacağını söyledi.

La Liga yetkilileri ayrıca, mevcut sezonun iptal edilmesi halinde zararın 1 Milyar Euro kadar olabileceğini de ifade ettiler.

''En olasılarından biri 28 Mayıs''
Tebas, UEFA ile başlangıç tarihinin görüşüldüğünü belirterek, "UEFA ile maçlara geri dönmek için düşündüğümüz tüm farklı senaryolardan en olasılarından biri 28 Mayıs. Diğerleri ise 6 Haziran veya 28 Haziran" dedi. Tebas, kesin bir tarih vermediklerini, bunun ancak İspanya'daki durumun netleşmesinden sonra olabileceğini de sözlerine ekledi. 

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