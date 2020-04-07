HABER /  EĞİTİM
ADV Cepte Şok'tan siparişini ver, aynı gün ücretsiz kapına gelsin

MEB'den veli kuşağında her gün bir uzman

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), TRT EBA kanallarında dün başlatılan "BİZDEN" isimli veli kuşağında her gün bir uzman, sağlık, eğitim, psikososyal destek gibi başlıklarda velilere bilgiler aktarmak üzere ekranlarda olacak.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV ilkokul ve ortaokul kanallarında dün başlatılan veli kuşağının ilk konuğu olarak, "Kriz Dönemlerinde Anne Babalık" konusunda ailelere seslendi.

MEB tarafından hazırlanan ve her gün TRT EBA TV'de saat 20.00'de ekranlarda olacak veli kuşağının detaylı programı da belli oldu. Buna göre, "BİZDEN" isimli veli kuşağında her gün bir uzman, sağlık, eğitim, psikososyal destek gibi başlıklarda ekranlarda olacak.

Uzmanlar ekranlardan aileleri bilgilendirecek

Buna göre, Çocuk Alerjisi ve İmmünolojisi Uzmanı İlke Kılıç Topçu, evde kalma döneminde çocukların bağışıklığını koruma konusunda, bugün saat 20.00'de ekranlardan aileleri bilgilendirecek. 

Yarınki veli kuşağı saatinde psikolog Acar Baltaş, "Korona Günlerinde Aile İçi Duygu Yönetimi" konusunda bilgiler verecek.

Psikolog Doğan Cüceloğlu, "Belirsizlik Döneminde Duygularımız Ne Söylüyor?" konusundaki bilgilerini de 9 Nisan Perşembe günü veli kuşağında paylaşacak.

TRT EBA kanallarının 10 Nisan Cuma günkü konuğu olacak eğitim bilimci Belma Tuğrul ise "Biz Bir Aileyiz. Şimdi Tam Zamanı" konusunda velileri bilgilendirecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sağlıkçılar için tepki çeken yazı asılan sitenin yöneticisinden yeni açıklama Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Mansur Yavaş Twitter'dan duyurdu! 17 bin 492 kişiye nakit destek
İstanbul Esenyurt'ta bir apartmanda doğalgaz patlaması! Yaralılar var
Covid-19 insan eliyle üretilebilecek bir virüs mü? Prof. Gökhan Hotamışlıgil açıkladı
Kredi çekenler dikkat! Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Roketsan'da patlama! Savunma Sanayi Başkanı'ndan ilk açıklama
Kızılay Başkanı Kınık'tan 'immün plazma' tedavisi açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da sosyal mesafeden motosikletler de etkilendi artık 2 kişi binmek yasak
Dünya Sağlık Örgütü'den kritik uyarı! Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz
Sivas'ta 60 yaşında koronavirüsü yendi İstanbul'dan gelen ağabeyi bulaştırmıştı
Eskişehir'in Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz’ın 'Covid-19' testi pozitif çıktı
Hakkari'nin Adaklı köyü kendi karantinasını uygulamaya başladı
Berat Kandilinde çekilecek tesbihler çekilecek zikirler sırası
Yorumlar