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Dünya Sağlık Örgütü'den kritik uyarı! Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier, koronavirüs salgını ile mücadele eden ülkelere önemli uyarılar yaptı.

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Bazı ülkelerde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaların sonlandırılmaması gerektiğini belirten Sözcü Lindmeier, "En önemli şey, önlemleri erkenden bırakmamak. Aksi takdirde tekrar başa dönülebilir" uyarısı yaptı.

"Aksi takdirde en başa dönülebilir"

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, sanal bir basın toplantısı düzenledi. Lindmeier, şu ifadeleri kullandı:

Yapılacak en önemli hatalardan biri sokağa çıkma uygulamalarının erken bir şekilde kaldırılmasıdır, aksi takdirde en başa dönülebilir. Bu aynı hastayken yataktan erken çıkmanız ve hızlı bir şekilde tekrar hastalık belirtileri göstermeniz gibi bir durum.

Son durum!

Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde toplam ölüm sayısı 75 bini geçerken vaka sayısı ise 1 milyon 359 bini aştı.

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