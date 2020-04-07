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Mansur Yavaş Twitter'dan duyurdu! 17 bin 492 kişiye nakit destek

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen 17 bin 492 vatandaşa nakit destek kartlarını dağıtmaya başladıklarını açıkladı.

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Twitter hesabından açıklama yapan Yavaş, 62 inşaat işçisi, 1790 temizlik işçisi, 1044 kıraathane çalışanı, açlık sınırı altındaki 11 bin 407 kişi ile taksici, servisçi, dolmuşçu, terzi, kuaför, müzisyen, seyyar satıcı ve simitçi 3 bin 189 kişi olmak üzere toplamda 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtımına başlandığını belirtti.

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