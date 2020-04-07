İstanbul Esenyurt'ta bir apartmanda doğalgaz patlaması! Yaralılar var

İSTANBUL Esenyurt'tan gelen son dakika haberi yürekleri ağza getirdi. Esenyurt'ta bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ilk görüntü binada büyük hasar olduğunu gösteriyor.

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Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi 2307. Sokak'ta 10 katlı bir binanın 6. katında patlama meydana geldi. Şiddetli patlama ilçenin hemen her yerinden duyuldu.

Olay yerinden ilk kare

Olay yerinden gelen ilk görüntü patlamanın ne kadar şiddetli ve büyük olduğunu gösteriyor. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürüyor. Öte yandan patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dairede şiddetli bir patlama meydana geliyor. Daireden alev ve dumanlar yükseliyor.





Patlama sonrası yaralılar var

Patlama sonucunda 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili ise şu açıklama yapıldı; "Bugün saat 16.15'de İtfaiyeden alınan bilgilere göre; Esenyurt İlçemiz Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesindeki bir binanın doğalgaz tesisatında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Olay yerine güvenlik, İgdaş, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiş, alınan ilk bilgilere göre olayda yaralanan 3 kişi, ambulans ile çevredeki hastanelere nakledilmiştir. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz."

Gözyaşı dökenler oldu

Binada bulunan vatandaşlar da panik halinde dışarı koştu. Bazı vatandaşların kucağına çocuğunu alarak dışarı çıkmaya çalıştığı görülürken, bazıları ise gözyaşı döktü.

İGDAŞ ekipleri gaz akışını kesti

Patlamanın şiddetiyle dairede bulunan yatak ve eşyalara yola saçılırken, çevredeki diğer dairelerde de hasar oluştu. Bölgeye sevk edilen İGDAŞ ekipleri de gaz akışını kesti. İlk incelemelere göre patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu belirtildi.

Vatandaşlar kavgaya tutuştu

Patlama sonrası olay yerinde panik yaşayan vatandaşlar zaman zaman birbirleriyle tartışarak kavgaya tutuştu. Polis ekipleri vatandaşları güçlükle ayırdı.