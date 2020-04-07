Sivas'ta 60 yaşında koronavirüsü yendi İstanbul'dan gelen ağabeyi bulaştırmıştı

SİVAS'ta, Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde bir hafta boyunca koronavirüs (kovid-19) tedavisi gören 60 yaşındaki Ali Varol sağlığına kavuşarak, taburcu oldu. Ayrıca Ali Varol'a koronavirüsü bulaştıran kişiler, İstanbul'dan Varol'u ziyaret için gelen Ağabeyi ve yengesi oldu.

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Sivas Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köyünde yaşayan 6 çocuk babası Ali Varol'un evine İstanbul'dan ağabeyi Hasan ile yengesi Hatice Varol misafirliğe geldi. Birkaç gün sonra Hasan-Hatice Varol çifti köyde rahatsızlandı.

Kendisine İstanbul'dan gelen ağabeyi bulaştırdı

Köye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Hasan ve Hatice Varol'un koronavirüs testleri pozitif çıktı. Birkaç gün sonra fenalaşan Ali Varol'un da hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Yengesi ve ağabeyinden virüsü kaptığı düşünülen Varol, Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde bir hafta süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Ali Varol taburcu edilerek, Şenbağlar köyüne dönen Varol evinde karantina altında yaşamını sürdürüyor. Varol'un kendisi gibi koronavirüse yakalanan 58 yaşındaki eşi Hatem Varol'un ise hastanede tedavisi devam ediyor.

"Ailemden 10 kişi koronavirüse yakalandı"

Ailesinde herkesin koronavirüse yakalandığını söyleyen Ali Varol, "Benim ailem koronavirüse yakalandı. Büyük abimiz KOAH hastasıydı. Ona yardımcı olurken ailemde birçok kişi bu hastalığa yakalandı. Sivas Numune Hastanesinde tedavi olduk. Ben ve iki yeğenim tedavi olarak köyümüze döndük. Ama ailemizden 4 kişi hastanede yatmakta. Allah herkese acil şifalar versin. Allah doktorlardan, hemşirelerden sağlıkçılardan razı olsun. Herkese tavsiyem kimse evinden çıkmasın. Kendilerini iyi izole etsinler. Çok zor bir süreç hastanede bulunmak, o sıkıntıları yaşamak. Evde her türlü vakit geçirilebilir. Evinizde kalın diyorum" diye konuştu.