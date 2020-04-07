Muğla'da sosyal mesafeden motosikletler de etkilendi artık 2 kişi binmek yasak

MUĞLA'da koronavirüse karşı büyük önem taşıyan sosyal mesafe kuralından motosiklet kullanıcıları da etkilendi. Yetkililerin aldığı kararla motosiklete iki kişinin binmesi yasaklandı, yasak kararının ardından polisler sürücüleri uyardı. Yarından itibaren cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

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Muğla'da, koronavirüs salgınına karşı önlemlerini artıran Muğla İl Pandemi Kurulu, motosikletlere 2 kişi binmeyi yasakladı.

Muğla İl Pandemi Kurulu, Vali Esengül Civelek başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Muğla Sağlık Müdürü İskender Gencer'in de katılımıyla dün toplandı. Kurulda il genelinde uyulması gereken sosyal mesafe kuralları kapsamında karayollarında motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcılarının ek yolcu taşıması yasaklandı.

Bugün uyarı, yarın ceza

Yasak kararının bugün ilçelere tebliğ edilmesinin ardından Fethiye'de yol kontrolüne çıkan trafik polisleri, motosikletlere 2 kişi binenleri uyardı. Bugün uyarı yapmakla yetinen polislerin, yarından itibaren il genelinde motosiklete 2 kişi binen sürücü ve yolculara sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten 389 lira para cezası uygulayacağı kaydedildi.