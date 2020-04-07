Boris Johnson'ın sağlık durumu nasıl İngiliz medyasında bomba iddia

İNGİLTERE 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi altındaki Başbakan Boris Johnson'da zatürre görülmediği açıklandı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı ancak İngiliz basını tam tersini iddia etti.

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Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "(Johnson'ın) Durumu gece boyunca stabildi. Morali yerinde ve zatürre teşhisi konmadı." bilgisi verildi. 55 yaşındaki Johnson'ın "standart" oksijen tedavisi gördüğü ve yardıma ihtiyaç duymadan nefes alabildiği, mekanik veya suni solunum cihazına ihtiyaç duymadığı da belirtildi.

Boris Johnson'ın hayatta kalma şansı yüzde 54

İngiliz basınında, koronavirüse yakalanan Başbakan Boris Johnson'ın hayatta kalma olasılığı değerlendirildi. Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, durumunun ağırlaşmasının ardından yoğun bakıma kaldırıldı. İngiliz basını, Johnson'ın durumunu ilk sayfalarından okurlarına duyurdu. Daily Mirror, "Hasta Boris yaşam mücadelesi veriyor" manşetiyle çıktı. The Telegraph gazetesinin başyazısında, "Başbakana acil şifa diliyoruz" ifadesi vardı.

Kolayca iyileşememesi şaşırtıcı değil

Gazetenin yazısında, "Başbakanın, krizin önemli bir anında hastaneye kaldırılması, pazar akşamı Kraliçe'nin gidermeye çalıştığı ulusal savunmasızlık hissini güçlendirdi. Johnson'ın maruz kaldığı stres düşünüldüğünde, kolayca iyileşememesi şaşırtıcı değil." dendi. Gazetenin küresel sağlık güvenliği editörü Paul Nuki, Boris Johnson'a oksijen verilmesinin ihtimal dahilinde olduğunu belirtti.

İngiliz Başbakanın bilinci kapalı değil

Solunum cihazına bağlanan kişilerin çoğunun bilincinin kapatıldığını ifade eden Nuki, bilindiği kadarıyla 55 yaşındaki Jonhson'da böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

Johnson'ın hayatta kalma ihtimali yüzde 54

Yazıda East Anglia Üniversitesi Tıp Profesörü Paul Hunter'ın "Koronavirüs vakalarında yoğun bakıma alınan kişilerin yarısı maalesef ölüyor" ifadelerine de yer veren Nuki, İngiliz başbakanın yaşındaki hastalarda hayatta kalma şansının yüzde 54 olduğunu aktardı.