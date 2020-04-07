Tıbbi maske nasıl kullanılır? Sağlık Bakanlığı paylaştı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle kullanılmaya başlanan tıbbi maskeyle ilgili kılavuz yayınladı.Abone ol
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık çalışanlarıyla birlikte çok sayıda vatandaş da günlük hayatında tıbbi maske kullanmaya başladı. Sağlık Bakanlığı, resmi Twitter hesabında tıbbi maskelerin kullanımına ilişkin olarak bir kılavuz yayınladı.
Nasıl kullanılması gerektiği anlatıldı
Kılavuzda maske kullanımı sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiği, maskelerin nasıl takılıp çıkarılacağı anlatıldı ve el hijyeninin önemine dikkat çekildi.
🔵 Tıbbi Maske 🔵— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 7, 2020
- Tıbbi maske kullanımı sırasında nelere dikkat edilmelidir?
- Tıbbi maske nasıl takılır?
- Tıbbi maske nasıl çıkarılır?
Tıbbi maskeyi takma öncesinde ve çıkarma sonrasında el hijyenini sağlamak oldukça önemlidir. pic.twitter.com/iA2MaRhr7X
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