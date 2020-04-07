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Tıbbi maske nasıl kullanılır? Sağlık Bakanlığı paylaştı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle kullanılmaya başlanan tıbbi maskeyle ilgili kılavuz yayınladı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık çalışanlarıyla birlikte çok sayıda vatandaş da günlük hayatında tıbbi maske kullanmaya başladı. Sağlık Bakanlığı, resmi Twitter hesabında tıbbi maskelerin kullanımına ilişkin olarak bir kılavuz yayınladı.

Nasıl kullanılması gerektiği anlatıldı

Kılavuzda maske kullanımı sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiği, maskelerin nasıl takılıp çıkarılacağı anlatıldı ve el hijyeninin önemine dikkat çekildi.

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