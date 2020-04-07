HABER /  GÜNCEL
ADV Cepte Şok'tan siparişini ver, aynı gün ücretsiz kapına gelsin

Kolonya ve maske dağıtımı başladı! e-devletten ücretsiz isteyebilirsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 65 yaş ve üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtımına başlandı. Erdoğan, pakette gelen mektubunda "Kesinlikte dışarıya çıkılmaması" ricasında bulundu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtılacağını duyurmuştu.

Mektupta dikkat çeken ifadeler 

Bugün Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, maske ve kolonyaların dağıtımına başladı. Vatandaşların evlerine götürülen paketlerde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu da yer aldı.

"Kesinlikte dışarıya çıkmayın" uyarısı

Mektupta, şu ifadeler yer alıyor: Sizlerden ricam, bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikte dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur.

e-devletten ücretsiz maske talebi

Sadece 65 yaş üstü ile 20 yaş altındakiler hariç tüm vatandaşlar ücretsiz maskelerini e-devlet üzerinden talep edecekler. PTT vatandaşların kapısına kadar ücretsiz maske getirecek. Vatandaşlar, her hafta 1 paket (5 adet) 3 katlı cerrahi maske alabilecek. 

e-devletten ücretsiz maske nasıl alınır?

Vatandaşlar e devlet üzerinden TC kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek giriş yaptıktan sonra gerekli adres bilgileri iletişim bilgileri ve evdeki bireylerin sayılarını belirterek maske başvurularını yapabilmektedirler. Başvuru yapıldıktan sonra teslimatlar PTT tarafından bildirilen adreslere ücretsiz olarak yapılacaktır.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına en yüksek bağışı yapan 10 isim! İlk sırada bakın kim var? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Boris Johnson'ın sağlık durumu nasıl İngiliz medyasında bomba iddia
Mansur Yavaş Twitter'dan duyurdu! 17 bin 492 kişiye nakit destek
İstanbul Esenyurt'ta bir apartmanda doğalgaz patlaması! Yaralılar var
Covid-19 insan eliyle üretilebilecek bir virüs mü? Prof. Gökhan Hotamışlıgil açıkladı
Kredi çekenler dikkat! Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Roketsan'da patlama! Savunma Sanayi Başkanı'ndan ilk açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta polisin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Tıbbi maske nasıl kullanılır? Sağlık Bakanlığı paylaştı
Eczanelerde maske satılmayacak! Türk Eczacıları Birliği'nden maske talimatı!
Ege Üniversitesi’ndeki koronavirüs vakaları iyileşiyor! Güzel haber
MEB'den veli kuşağında her gün bir uzman
Kandil mesajları yeni 2020 Berat Kandili resimli mesajları
Yorumlar 15 yorum