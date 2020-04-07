Kolonya ve maske dağıtımı başladı! e-devletten ücretsiz isteyebilirsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 65 yaş ve üstü vatandaşlara kolonya ve maske dağıtımına başlandı. Erdoğan, pakette gelen mektubunda "Kesinlikte dışarıya çıkılmaması" ricasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadele kapsamında, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtılacağını duyurmuştu.

Mektupta dikkat çeken ifadeler

Bugün Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, maske ve kolonyaların dağıtımına başladı. Vatandaşların evlerine götürülen paketlerde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu da yer aldı.

"Kesinlikte dışarıya çıkmayın" uyarısı

Mektupta, şu ifadeler yer alıyor: Sizlerden ricam, bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikte dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur.

e-devletten ücretsiz maske talebi

Sadece 65 yaş üstü ile 20 yaş altındakiler hariç tüm vatandaşlar ücretsiz maskelerini e-devlet üzerinden talep edecekler. PTT vatandaşların kapısına kadar ücretsiz maske getirecek. Vatandaşlar, her hafta 1 paket (5 adet) 3 katlı cerrahi maske alabilecek.

e-devletten ücretsiz maske nasıl alınır?

Vatandaşlar e devlet üzerinden TC kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek giriş yaptıktan sonra gerekli adres bilgileri iletişim bilgileri ve evdeki bireylerin sayılarını belirterek maske başvurularını yapabilmektedirler. Başvuru yapıldıktan sonra teslimatlar PTT tarafından bildirilen adreslere ücretsiz olarak yapılacaktır.