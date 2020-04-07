TTB Türkiye'de koronovirüs olan sağlıkçı sayısını açıkladı ürküten veriler

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, testi negatif çıkıp tomografiyle Covid-19 teşhisi konulan hastaların olduğunu söyledi. Hayatın normale dönmesi için en az 9 haftaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Adıyaman, Covid-19 bulaşan sağlık çalışanı sayısını açıkladı.

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"Koronavirüs (Covid-19) testi negatif çıkıp tomografiyle Covid-19 teşhisi konulan hastalar var" diyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, hayatın ne zaman normale döneceğine ilişkin, “Bizim ekiplerimiz var, onların söylediği bir 9 haftayı bulur” dedi.

Tüyler ürperten veri: Testi negatif ama tomografide koronavirüs çıkıyor!

“Anladığımız kadarıyla Sağlık Bakanlığı test yani laboratuvar testi pozitif olan vakaları yayınlıyor. Test pozitifleri yayınlıyor" diyen Prof. Dr. Sinan Adıyaman, "Ama biz de biliyoruz ki Türkiye’nin birçok yerinden bilgi geliyor bize, özellikle 3 büyükşehirden. Test negatif çıkıp ama klinik olarak ve radyolojik olarak tomografi ve akciğer filmi olarak Covid-19 teşhisi konulup Covid tedavisi yapılan hastalar var" ifadelerini kullandı.

"Virüs varken de negatif verebiliyor"

Prof. Dr. Adıyaman şöyle devam etti: "Bu testin duyarlılığı yüzde 55-60, yani yüzde 40 oranında 45 oranında yalancı negatif verebiliyor. Virüs varken de negatif verebiliyor. Onun için zaten tekrarlanıyor bunlar, hatta ikinci testte de bazen negatif gelebiliyor. Dolayısıyla bunlar hesaplanırken en azından klinik olarak Covid-19 tedavisi yapılan ve radyolojik olarak biz de tomografi kullanımı çok sağlıklı değildir ama burada işe yaradı. Çok kullanılıyor. Test negatif gelmesine rağmen Covid tanısı almış hastaların da ilave edilmesi hasta sayısını artıracaktır."

"İstanbul, Ankara ve İzmir'de 1300'den fazla sağlık çalışanı pozitif

"Sağlık çalışanlarından hangi ilde ne kadarı bu işten etkilendi, o konuda bilgiler geliyor" diyen Adıyaman, "İstanbul’da binin üzerinde testi pozitif gelen sağlık çalışanı Covid-19 hastalığına yakalanmış. Sağlık çalışanı İstanbul’da binin üzerinde, İzmir’de 111, Ankara’da 100-150 arasında bir bilgi gelmişti" ifadelerini kullandı.

Hayat ne zaman normale döner?

"Hayat ne zaman normale döner?" sorusuna Adıyaman, "Bizim danışmanlarımız var, uzmanlık derneklerinden, ekiplerimiz var; onların söylediği '9 haftayı bulur' diyorlar, bir plato çizmesi için" yanıtını verdi. Adıyaman şöyle devam etti: "İlk defa bir Koronavirüs pandemisiyle karşılaşıyor insanlık. Dolayısıyla tam nasıl bir virüsün nasıl bir yol izleyeceğini tam bilemiyorlar. Burada bilgi eksikliği var. Onun için diğerlerinden farklı olabilir. Normal şartlar altında yaz ayına gelirken sönümlenirdi, ufak tefek şeyler kalırdı ama bunu bilemiyorlar onun için de bizim arkadaşlarımız bunun 9 haftaya hatta 11 haftaya kadar uzayabileceğini söylüyorlar. Bunu zaman gösterecek.”