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Korkutan araştırma! Avrupa'da 160 bin kişi ölecek

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) tarafından hazırlanan bir modellemeye göre Avrupa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 160 bini bulacak.

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Ölüm oranları dikkate alınarak hazırlanan modellemeye göre İngiltere 66 bin ölü sayısı ile Fransa ve İtalya'yı geçecek. Enstitünün tahminlerine göre ölü sayısı İtalya'da 20 bin, İspanya ve Fransa'da ise 15 ila 19 bin arasında kalacak.

Yapılan bir araştırmada Avrupa'da koronavirüs kaynaklı ölümlerin 160 bini bulabileceği belirtildi. İngiltere'nin de 66 bin ölüm ile diğer Avrupa ülkelerini geride bırakacağı kaydedildi.Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) tarafından yapılan modellemeye göre, kıtadaki yaklaşık 151 bin 680 kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedebilir.

Dailymail'in haberine göre İngiltere vaka ve ölüm sayısında İtalya ve Fransa'yı geriden takip etse de ülkede geç alınan önlemler nedeniyle sayıların katlanarak artabileceği yorumu yapıldı.

Ölüm oranları ve yaş ortalamalarını dikkate alarak hazırlanan modellemeye göre İngiltere'de Temmuz ayı itibariyle 66 bin kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtiliyor. IHME'nin tahminlerine göre ölü sayısı İtalya'da 20 bin İspanya ve Fransa'da 15 ila 19 bin arasında kalacak. Modelleme hastalığın zirve yaptığı anda İngiltere'de 100 bin hastane yatağına ihtiyaç olacağını öngörüyor ancak ülkedeki yatak kapasitesi halihazırda 17 bin 765.

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