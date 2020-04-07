3 yaşındaki çocuğa koronavirüs teşhisi

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde 3 yaşındaki çocuğa yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bucak Devlet Hastanesi'nde karantinaya alınan çocuğun ailesine de evde karantina işlemi başlatıldı.Abone ol
BURDUR'un Çeltikçi ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, yüksek ateş şikayeti sonrası yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Bucak Devlet Hastanesi´nde karantinaya alındı.
Çelçikçi´de oturan bir aile, 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş belirmesi üzerine hastaneye başvurdu. Bucak Devlet Hastanesi´ne getirilen çocuğun koronavirüs belirtisi göstermesi sonrası test yapılmasına karar verildi. Yapılan ilk test sonucu pozitif çıkınca çocuk, hastanede karantinaya alındı.
Çocuğun ailesinin oturduğu Çeltikçi´deki ev de karantina tedbirleri uygulanarak, kontrol altına alındı. Evin yakınında da polis ekipleri önlem alarak, çevredekileri uyardı.