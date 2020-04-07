HABER /  GÜNCEL
ADV Cepte Şok'tan siparişini ver, aynı gün ücretsiz kapına gelsin

7 yaşındaki çocuk yanlışlıkla ağabeyini öldürdü

Antalya'da oyun oynadıkları sırada 7 yaşındaki çocuğun tetiğine dokunduğu babasına ait pompalı tüfekten çıkan saçmalar, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu.

Abone ol

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kemerağzı Caddesi'nde market alışverişine giden Derya ve Berat K. çiftinin çocukları; L.K. (1), H.K. (7), Yusuf K. (8) ve H.K. (13) evde kaldı.

Kardeşlerden 13 yaşındaki abla H.K.'nin en küçük kardeşi L.K ile ilgilendiği sırada, 7 yaşındaki H.K. ile 8 yaşındaki Yusuf K. ise oynamak için oturma odasına geçti.

Boğazına isabet etti
Bir süre oynayan iki kardeşten H.K., babasına ait pompalı tüfeği ağabeyi Yusuf K.'ye doğrultup ateşledi. Tüfekten çıkan saçmalar, Yusuf K. nin boğazına isabet etti. Patlama sesini duyan abla H.K., balkona çıkıp komşularından yardım istedi.

Saçma dudağına geldi
Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Yusuf K.'nin yaşamını yitirdiğini, tüfeği ateşleyen H.K.'nin ise dudağına isabet eden saçma yüzünden yaralandığını belirledi.

Anne feryat etti
Market dönüşü olaydan haberdar olan anne Derya K., sinir krizi geçirdi. Polis ve yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Derya K., H.K.'ye sarılarak, "Yusuf sen benim dert ortağımdın." diyerek gözyaşı döktü.

7 yaşındaki çocuk yanlışlıkla ağabeyini öldürdü

SON DAKİKA HABERLERİ
4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren annenin ifadesi kan dondurdu anne yapma
Boris Johnson'ın sağlık durumu nasıl İngiliz medyasında bomba iddia
Mansur Yavaş Twitter'dan duyurdu! 17 bin 492 kişiye nakit destek
İstanbul Esenyurt'ta bir apartmanda doğalgaz patlaması! Yaralılar var
Covid-19 insan eliyle üretilebilecek bir virüs mü? Prof. Gökhan Hotamışlıgil açıkladı
Kredi çekenler dikkat! Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
ÖNCEKİ HABERLER
Adet olan kadın kandilde hangi duaları okuyabilir?
Korkutan araştırma! Avrupa'da 160 bin kişi ölecek
TTB Türkiye'de koronovirüs olan sağlıkçı sayısını açıkladı ürküten veriler
Basketbol hocası cani anne 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü!
Kolonya ve maske dağıtımı başladı! e-devletten ücretsiz isteyebilirsiniz
Berat Kandili ibadetleri neler 100 rekatlık kandil namazı kılınışı
Yorumlar 2 yorum