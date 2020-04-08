Boris Johnson'ın son durumu hakkında açıklama geldi

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Başbakan Boris Johnson'ın hala yoğun bakımda olduğu ve durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Abone ol

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Başbakan Boris Johnson'ın hala yoğun bakımda olduğu ve durumunun stabil olduğu aktarıldı. Açıklamada, Johnson'ın durumunun yakından takip edildiği söylendi.

Hükümete yakın bir kaynak, çarşamba gününe kadar Johnson'ın durumuna ilişkin başka bir detay paylaşılmayacağını ifade etti.

Doktorlar yoğun bakım ünitesine kaldırılması gerektiğini söylemişti

Yeni tip koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alınmıştı. Downing Street sözcüsü yaptığı açıklamada "Öğleden sonra Başbakan Johnson'ın durumu kötüleşti. Doktorlar yoğun bakım ünitesine kaldırılması gerektiğini söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "Johnson'ın arkasında inanılmaz güçlü bir ekip var. Hükümetin tüm planları eksiksiz bir şekilde devam edecek" dedi. Raab, Boris Johnson'ın sağlık personeli tarafından çok iyi bakıldığını ve emin ellerde olduğunu vurgulamıştı.

İngiliz hükümeti, Johnson'ın hastanede olsa bile görevde kalarak hükümeti yönetmeye devam edeceğini açıklamıştı. Daha önce olası bir hastalık durumunda, hükümete Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın liderlik etmesi kararlaştırılmıştı.

Johnson'ın hayatta kalma ihtimali yüzde 54

Öte yandan İngiliz basını "Koronavirüs vakalarında yoğun bakıma alınan kişilerin yarısı maalesef ölüyor" ifadelerine de yer verirken, İngiliz başbakanın yaşındaki hastalarda hayatta kalma şansının yüzde 54 olduğuna da dikkat çekildi.