La Casa de Papel'in Helsinki'sinden 'İstanbul' yanıtı

Barcelona'nın resmi Twitter hesabından yayımlanan videoda; La Casa de Papel dizisinin Helsinki'si kendisine sorulan soruya 'İstanbul' cevabını verdi.

Abone ol

Büyük başarı elde eden İspanyol dizisi La Casa de Papel’in ana karakterlerinden biri olan Helsinki, Barcelona Kulübünün sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

La Casa de Papel dizisinde 'Helsinki' karakterini canlandıran Sırp oyuncu Darko Peric, "Helsinki olmak istemeseydin hangi şehir olmak isterdin?" sorusuna, "İstanbul" yanıtını verdi.