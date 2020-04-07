Trump, suçu Dünya Sağlık Örgütüne attı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için kendilerine yanlış tavsiyelerde bulunduğunu öne sürdüğü Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) sert bir dille eleştirdi.

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Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, DSÖ'yü, Kovid-19 salgınında "Çin yanlısı bir tutum sergilemekle" suçladı.

ABD Başkanı Trump, "DSÖ, bu defa gerçekten patladı. Fonunu büyük oranda ABD sağlıyor ama bu örgüt nedense hala Çin odaklı. Bu konuyla ilgileneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ'nün, Kovid-19 krizinin başlarında ABD'nin Çin'den gelen uçak seferlerini durdurma kararına ilişkin tavsiyelerine dikkati çeken Trump, "Neyse ki Çin'e sınırların açık tutulması tavsiyelerini kabul etmedim. Neden bize bu kadar hatalı bir tavsiye verdiler?" ifadelerini kullandı.

BM'den jet cevap

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele başarısız olmakla suçlayan açıklamaları üzerine, "DSÖ, Tedros Adhanom Ghebreyesus liderliğinde Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunda muazzam işler yapıyor." dedi.

Dujarric, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Trump'ın DSÖ'ye yönelik sert eleştirilerine cevap verdi.

''DSÖ, Tedros Adhanom Ghebreyesus liderliğinde Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunda muazzam işler yapıyor ve ülkelere destek veriyor.'' diyen Dujarric, örgütün uluslararası sağlık sisteminin gücünü gösterdiğini söyledi.