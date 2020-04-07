Karantina da olup çıkan yandı! Koronavirüs aplikasyonu nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hastalarının cep telefonlarına indirilecek aplikasyon ile takip edilerek hareketlerinin izleneceğini söyledi. Bakan Koca, karantinayı bozanlar için emniyet güçlerinin devreye gireceğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs teşhisi konulmuş ya da şüphelisi olanlar için özel cep telefon uygulamasının geliştirildiğini ve bu kişilerin anlık takip edileceğini söyledi.

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Koca, koronavirüs teşhisi konulmuş, temaslı olanlar veya şüpheli olanların takibinin dijal ortamda yapılacağını açıkladı. Bakan Koca, üç operatör ve BTK'nın işbirliğiyle geliştirilen uygulamayı, belirtilen kişilerin indirmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları:

"Vakalarımızı ve temaslı olanları, şüpheli olan vakalarımızı takip etmek ve bu vakaların özellikle izole olmalarını, evde olmalarını, hareketliliklerini görmek üzere bir çalışma yapıldı. Üç operatör ve BTK'nın işbirliğiyle olan bir çalışma. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde devreye girmiş olacak. Bir aplikasyon geliştirildi. Hastalarımız bu ablikasyonu indirmek zorundalar. Burada hem takip hem de kendi durumlarını gerektiğinde anlık görebilecekler.

Bu aplikasyonu indirdikten sonra hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan ve devamında gerektiğinde güvenlik güçlerinin devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde İletişim Başkanlığımız ile de ayrıca yapılmış olacak."