Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 7 Nisan tarihli koronavirüs tablosunu açıkladı. Test sayısı arttıkça tespit edilen hasta sayısının da arttığına dikkat çeken Koca, ölümlerin Avrupa'nın gerisinde olduğunu söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ev karantinasında olan kişilerin dijital olarak takip edileceğini söyledi. Karantinaya uymayanların bu sistemle tespit edileceğini kaydeden Koca, önümüzdeki haftadan itibaren test sayısının 30 bine çıkarılacağını ifade etti. Koca yeni tabloda 3 bin 892 yeni vaka tespit edildiğini bugün vefat edenlerin sayısının ise 76 olduğunu açıkladı.

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayısının fazlalığına dikkat çeken Bakan Koca, izole kuralının şehir şehir uygulanmaya başlandığını kaydetti.

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları;

"Toplum olarak hastalığa karşı daha toplumsal ihtiyaçlar ortaya çıktı. Toplum Bilimleri adını verdiğimiz yeni bir kurul oluşturduk. Toplumsal öneriler getirecek, bize hayatı kolaylaştıracak tekliflerde bulunacak. Bu salgınla mücadelede dünyada tekdir.

"Risk grubu değişti gençlerde hayatlarını kaybediyor"

Bütün dünyada ağırlıklı risk grubu 65 yaş üstü olarak tanımlanmıştı. Bugün risk grubu tanımı kavramı genişlemiştir. Artık genç yaşlarda hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş bir güvence kavramı olarak tanımlanmamalıdır. Bütün risklere karşı başvuracağımız çözüm izolasyondur.

Erken ilaç tedavisi hayat kurtarıyor

Eğer ilerleyişi durduramazsak tedaviye yoğun bakımda devam ediyoruz. İlaç tedavisine erken başlamamızın bunda büyük rolü olduğunu düşünüyoruz. Biz ilacı erkenden temin ettik ve hastalarımıza bugün ulaştırmayı başardık. Dünyada birçok ülke bu ilaca ulaşmak için çaba gösteriyor.

Yeni vaka sayısı 392 oldu

Bugün ki test sayımız 20 bin 23, vaka sayısı 3 bin 892, bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. Toplam hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 725'e yükseldi.

Yapılan test sayılarının her gün arttı. 20 bini geçti. Test sayısı arttıkça vaka sayısının oran olarak azaldığını görüyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de erkeklerde vaka sayısının fazla olduğunu görüyoruz. 65 yaş uygulamasının olmadığı dönemde daha dengeliydi, 65 yaş üstü sınırlamasının olduğu dönemde yoğunluğun azaldığını görüyoruz.

İstanbul yine yoğunlukta

Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün.

Burada Ankara'dan mahalle mahalle özellikle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye gördüğünüz bir tablo.

Burası yine İzmir'deki vakaları gösteren bir harita..

İstanbul'daki dağılım

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