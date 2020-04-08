HABER /  DÜNYA

İsrail'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İSRAİL yönetimi koronavirüs salgını nedeniyle 8 Nisan'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Abone ol

Koronavirüs salgını İsrail'e de sıçradı. Yıllardır Filistin topraklarında işgalci olarak bulunan ve Gazze şehrini karantinaya alarak kimsenin giriş çıkışına izin vermeyen İsrail de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu koronavirüs şüphesiyle test yaptırmış ve sonuçları negatif çıkmıştı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüs salgınının ülkede yayılmasını engellemek isteyen İsrail yönetimi, 8 Nisan itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Sokaklar boşaldı
Daha önce alınan önlemler kapsamında İsrail de iki kişiden fazla sokakta yürümek yasaklanmış ve eğitim öğretime geçici olarak ara verilmişti.

Market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar haricindeki birçok işletmenin kapatıldığı İsrail de, İsrail sınırları dahilinde ikamet etmeyenlerin ülkeye giriş çıkışları da tamamen yasaklanmıştı.

İsrail'de 8 bin 904 kişi koronavirüs salgınından etkilenirken 57 kişi öldü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Karantina da olup çıkan yandı! Koronavirüs aplikasyonu nedir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka sayılarını açıkladı
Koronavirüsün yayıldığı Vuhan'da karantina kaldırıldı
ABD'de koronavirüsten ölümlerde siyahilerin çoğunlukta olması dikkati çekiyor
Bakan Albayrak açıkladı: Ödemeler bu hafta başlıyor
Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 kişi arttı
ÖNCEKİ HABERLER
La Casa de Papel'in Helsinki'sinden 'İstanbul' yanıtı
3 yaşındaki çocuğa koronavirüs teşhisi
FIFA: Futbolcu sözleşmeleri ligler bitene kadar geçerli sayılacak
Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 17 bini aştı
1000 lira yardım parasından kimler yararlanacak?
Yorumlar