İsrail'de koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İSRAİL yönetimi koronavirüs salgını nedeniyle 8 Nisan'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etti.

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Koronavirüs salgını İsrail'e de sıçradı. Yıllardır Filistin topraklarında işgalci olarak bulunan ve Gazze şehrini karantinaya alarak kimsenin giriş çıkışına izin vermeyen İsrail de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu koronavirüs şüphesiyle test yaptırmış ve sonuçları negatif çıkmıştı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Koronavirüs salgınının ülkede yayılmasını engellemek isteyen İsrail yönetimi, 8 Nisan itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Sokaklar boşaldı

Daha önce alınan önlemler kapsamında İsrail de iki kişiden fazla sokakta yürümek yasaklanmış ve eğitim öğretime geçici olarak ara verilmişti.

Market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar haricindeki birçok işletmenin kapatıldığı İsrail de, İsrail sınırları dahilinde ikamet etmeyenlerin ülkeye giriş çıkışları da tamamen yasaklanmıştı.

İsrail'de 8 bin 904 kişi koronavirüs salgınından etkilenirken 57 kişi öldü.