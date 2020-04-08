HABER /  YEREL

Kars'ta müşteriden aldığı paralara sirke ve kolonya ile dezenfekte

KARS'ın Selim ilçesinde, bakkal dükkanı işleten Kerem Keklik (39), koronavirüs salgını nedeniyle hijyeni elden bırakmıyor. Keklik, iş yerine gelip alışveriş yapan müşterilerin verdiği kağıt ve demir paraları sirke ya da kolonya ile dezenfekte ettikten sonra kasaya bırakıyor.

Abone ol

Uzmanların, banknotları 'en kirli nesne' olarak nitelediğini söyleyen Kerem Keklik, bu nedenle müşterilerin verdiği her parayı sirke ya da kolonya sıkarak dezenfekte ettiğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle küçük esnaf bile olsa tedbiri elden bırakmadığını ifade eden evli ve 2 çocuk babası Kerem Keklik, "Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Parada binlerce bakteri olduğu haberini okumuştum. Ama pek umursamıyorduk. Son günlerde binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle bir dizi önlemler almaya başladım. İş yerime gelen maskesiz ve eldivensiz müşteriye sosyal mesafe uyguluyorum. Verilen paraları ise sirke ya da kolonya ile dezenfekte edip kasaya bırakıyorum. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa bu illetten kısa sürede kurtuluruz. Aksi takdirde hem can kaybımız çoğalır hem de ekonomik olarak çok zor günler yaşarız" diye konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı 'Koronavirüsten ölenler şehit sayılır'
Ronaldinho serbest bırakıldı! Evrakta sahtecilikten tutuklanmıştı
Koronavirüsü Çin'e Harvard profesörü mü sattı? Reuters tüm dünyaya duyurdu
Karantina da olup çıkan yandı! Koronavirüs aplikasyonu nedir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni vaka sayılarını açıkladı
Koronavirüsün yayıldığı Vuhan'da karantina kaldırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da Falcao'nun yerine Hulk!
Katar İtalya'ya 2 sahra hastanesi gönderdi
Fatih Terim'den İtalyacı gazeteciye veda
Irak'tan gelen 511 Türk vatandaşı KYK yurduna yerleştirildi
Ankara'da 30 bin kaçak maske ele geçirildi
Adetliyken kandilde nasıl ibadet edilir hangi dualar okunur?
Yorumlar