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Ankara'da 30 bin kaçak maske ele geçirildi

ANKARA’da bir depoya düzenlenen operasyonda sağlık koşullarına uygun olmayan 30 bin kaçak maske tespit edildi.

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Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde kaçak maske üretimi yapıldığı tespit edilen bir depoya Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince, operasyon düzenlendi.

30 bin maske ele geçirildi 

Yapılan operasyonda izinsiz üretilen ve sağlık koşullarına uygun olmayan 30 bin maske ele geçirildi.

Üretimi yapanlar hakkında adli işlem 

Üretimi gerçekleştiren kişiler hakkında "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak şekilde ürün üretmek ve satmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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