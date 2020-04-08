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Resmi Gazete'de yayımlandı 5 ilin müftüsü görevden alındı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bingöl, Çanakkale, Erzincan, Erzurum ve Siirt müftüleri görevlerinden alındı.

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Bingöl Müftüsü Muharrem Genç, Çanakkale Müftüsü Arif Gökce, Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula ve Siirt Müftüsü Ahmet Altıok görevlerinden alındı.

Bilecik Müftülüğü’ne Ali Erhun, Bingöl Müftülüğü’ne Ahmet Süzen, Düzce Müftülüğü’ne Rüstem Can, Erzincan Müftülüğü’ne Burhan Çakır, Erzurum Müftülüğü’ne Şahin Yıldırım, Kastamonu Müftülüğü’ne Mustafa Bülbül ve Rize Müftülüğü’ne Naci Çakmakçı atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

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