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Fatih Terim'den İtalyacı gazeteciye veda

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, vefat eden İtalyan gazeteci arkadaşı Alessandro Rialti için anma mesajı yayımladı.

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İtalya'da Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemden arkadaşı olan ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Rialti için geçen sene çekilmiş bir videoyu paylaşan Fatih Terim, "Seni özleyeceğiz dostum, huzur içinde yat." ifadelerini kullandı.

Corriere dello Sport'ta çalışan ve Fiorentina'ya yakınlığıyla bilinen Rialti, 69 yaşındaydı.

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Ci mancherai amico mio, riposa in pace 🙏 (Agosto 2019/Firenze) Seni özleyeceğiz dostum, huzur içinde yat.. (Ağustos 2019/Floransa)

Fatih TERİM (@fatihterim)'in paylaştığı bir gönderi ()

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