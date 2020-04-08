Fatih Terim'den İtalyacı gazeteciye veda

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, vefat eden İtalyan gazeteci arkadaşı Alessandro Rialti için anma mesajı yayımladı.

Abone ol

İtalya'da Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemden arkadaşı olan ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Rialti için geçen sene çekilmiş bir videoyu paylaşan Fatih Terim, "Seni özleyeceğiz dostum, huzur içinde yat." ifadelerini kullandı.

Corriere dello Sport'ta çalışan ve Fiorentina'ya yakınlığıyla bilinen Rialti, 69 yaşındaydı.

Açıklaması dahil Bu gömme kodunu kullanarak, Instagram'ın API Kullanım Koşulları'nı kabul edersin.