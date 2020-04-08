Endonezya’da dang hummasından bu yıl 254 kişi öldü

Asya ülkesi Endonezya’da dang humması nedeniyle yıl başından 4 Nisan’a kadar olan dönemde 254 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 40 bine yaklaştı.

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Dünya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ederken, Asya ülkesi Endonezya'da ise dang humması nedeniyle can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Endonezya’da dang humması nedeniyle yıl başından bu yana 254 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanlığı Vektörel ve Zoonotik Hastalıklar Dairesi Direktörü Siti Nadia Tarmizi, ülkede yıl başından 4 Nisan’a kadar olan dönemde dang hummasının 254 can aldığını belirtti.

2 eyalet 'kırmızı bölge'

Ülke genelindeki dang humması vaka sayısının 39 bin 876’ya ulaştığını aktaran Tarmizi, vakaların en çok görüldüğü Batı Cava ve Doğu Nusa Tenggara eyaletlerinin dang hummasında "kırmızı bölge" olduğu bilgisini paylaştı. Tarmizi, 48 kişi ile şu ana kadar en çok can kaybının da Doğu Nusa Tenggara eyaletinde kaydedildiğini bildirdi.

Sivrisineklerle birlikte vakalar da artıyor

Ülkede, sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı ekim-nisan arasındaki yağışlı dönemde sıklıkla dang humması ve sıtma vakalarına rastlanıyor.

Endonezya'da dang hummasından 2016'da 1598, 2017'de 493, 2018'de de 344 kişi hayatını kaybetmişti.