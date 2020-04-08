Kabe bomboş kaldı! Yeni çekilen görüntüler herkesi hüzünlendirdi
SUUDİ ARABİSTAN yönetim tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ibadete kapatılan Mescid-i Haram'da Kabe'nin etrafındaki tavaf alanlarının boş hali görüntülendi.
Çin'in Vuhan kentinden ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan coronavirüs tedbirleri kapsamında Kabe ve çevresi ibadete kapatıldı. Kabe'nin son hali ise kameralar tarafından görüntülendi. Yeni çekilen görüntüler izleyen herkesi hüzünlendirdi.
Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyanın dört bir yanına yayılması, çok sayıda ülkeyi çeşitli tedbirler almaya itti. Bu ülkelerden bir tanesi de Suudi Arabistan.
Suudi Arabistan, Kovid-19'la mücadele kapsamında, 2 Mart'tan itibaren dünya genelinden umre ziyaretlerini, 20 Mart'tan itibaren de kutsal mekanlar Mekke'deki Harem-i Şerif (Mescid-i Haram) ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'ye her türlü ziyareti durdurdu.
Alınan kararın ardından, Kabe'nin etrafında sadece görevliler bulunuyor.