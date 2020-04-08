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11 yaşındaki çocuk Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasındaki 407 lirayı bağışladı

AYDIN'da 11 yaşındaki Murat Kaya, Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasında biriktirdiği 407 lirayı bağışladı.

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Aydın Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Gazipaşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya, biriktirdiği harçlıklarıyla destek verdi.

Kaya, Aydın Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak, kumbarasındaki 407 lirayı bağışlamak istediğini söyledi. Grup üyesi iki kişi, Kaya'nın evine gelerek, kampanya hesabına yatırmak üzere parayı teslim aldı. 

Kumbarasını bağışladı

Murat Kaya, kampanyaya katıldığı için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Kumbaramdaki harçlıklarımı vermek istedim. Dışarı çıkamadığım için Vefa timini aradım ve teslim ettim. Çok mutluyum." dedi. 

Baba Ahmet Kaya ise oğlunun harçlıklarını bağışlamak istemesi üzerine çok duygulandığını söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Kaya, "Bu sıkıntılı günleri hep birlikte çok kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

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