Af yasasında gazeteciler ve düşünce suçları için değişiklik geliyor

Af yasası olarak bilinen Ceza İnfaz İndirimi yasası Meclis'te görüşülürken, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, af kapsamında tutulan 'gazeteciler ve fikir suçluları' için yeni bir formülün gündeme geldiğini yazdı. Selvi, gazeteciler ve fikir suçluları için "cezaevine girmek yerine 'kamu yararına çalışsınlar formülünün gündeme geldi" dedi.

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TBMM’de görüşmeleri devam eden infaz indirimi yasa tasarısıyla ilgili Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvvi'den son dakika bir kulis bilgisi geldi. Selvi, af yasası kapsamında gazeteciler ve fikir suçluları için farklı bir formülün gündemde olduğunu yazdı. Buna göre, bu kişiler için cezaevi yerine kamu yararına çalışma formülü geliştirilebilir.

Tutuklu gazeteciler için 'ABD'dekine benzer bir formülün' gündemde olduğunu aktaran Selvi, şunları söyledi:

- "Meclis’te bulunduğum sürede iktidar ve muhalefet milletvekilleriyle görüşmeler yaptım. AK Parti ve MHP paketin değişmemesi kararında diye yazdım ama ufak bir değişiklik olabilir."

'1 yıl hapis cezası alan dahi içeri girsin' düzenlemesi....

- '1 yıl hapis cezası alan dahi bunun bir müddetini cezaevinde geçirmeli' diye yeni bir hüküm var. Daha çok gazetecileri ilgilendiriyor. Ama ünlü sanatçılarımız, mankenlerimiz de hakaretten dolayı sık sık suç duyurusunda bulunuyorlar. Gazetecilerin ise daha çok yazılarında hakaret suçu gündeme geliyor.

ABD'deki gibi parklarda hastanelerde çalışsınlar...

- Gazeteciler ve fikir suçluları için hakaretten dolayı hapis cezası alanlar, hapse girmek yerine bunu kamu yararına çalışarak geçirsinler diye bir formül gündemde. Hani Amerika’da ünlülerin aldığı cezayı parklarda, hastanelerde, çocuk yurtlarında çalışarak geçirdikleri gibi.

Örgüt suçlarında değişiklik yapılmadı

- CHP ve HDP’nin ısrarla üzerinde durduğu, örgüte yardım ve yataklık ile örgüt propagandası suçunda ise bir düzenleme yapılmadı. Ama bir değişiklik de bu maddede yapılıp 'Örgüt kurma ve yönetmede ceza oranları arttırılırken örgüte üyelik kısmının ceza oranı aynı kalabilir' deniliyor."