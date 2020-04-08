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Dolarda durdurulamayan yükseliş! 8 Nisan Çarşamba dolar kuru

Dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 6,77 seviyesinde hareket ediyor.

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Dün 6,75 seviyesinden işlem gören dolar/TL gece yarısı 6,80 kıyısından dönmüştü.

Piyasalarda iyimser hava

Koronavirüs vakalarının sayısında artış hızının yavaşlaması piyasalardaki iyimser havayı desteklemeye devam ediyor. Dolar kuru bu sabah güne 6,77 seviyesinde başlarken euro ise 7,37 lira seviyesinde hareket ediyor.

Ancak belirsizlik hakim

Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.

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