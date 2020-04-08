Dolarda durdurulamayan yükseliş! 8 Nisan Çarşamba dolar kuru

Dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 6,77 seviyesinde hareket ediyor.Abone ol
Dün 6,75 seviyesinden işlem gören dolar/TL gece yarısı 6,80 kıyısından dönmüştü.
Piyasalarda iyimser hava
Koronavirüs vakalarının sayısında artış hızının yavaşlaması piyasalardaki iyimser havayı desteklemeye devam ediyor. Dolar kuru bu sabah güne 6,77 seviyesinde başlarken euro ise 7,37 lira seviyesinde hareket ediyor.
Ancak belirsizlik hakim
Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.
Altında son durum
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına en yüksek bağışı yapan ilk 10 isim! 1. sırada bakın kim var?