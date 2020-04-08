Osmaniye'de ilçeler ve köyler arası seyahat yasaklandı

OSMANİYE'de İl Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında il genelinde ilçelere, beldelere ve köylere özel araçlarla gidiş-gelişlere kısıtlama getirdi.

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Türkiye genelindeki 30 büyük şehire giriş çıkışların hükümet tarafından yasaklanmasının ardından Kırklareli ve Osmaniye'den çok dikkat çeken bir 'kısıtlama' kararı geldi. Osmaniye İl Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüsü tedbirleri kapsamında il genelinde ilçelere, beldelere ve köylere özel araçlarla gidiş-gelişlere kısıtlama getirdi. Tekirdağ İl Pandemi Kurulu da, geçen hafta ilçeler arası seyahati kısıtlamıştı.

Özel araçlarla gidiş gelişler kısıtlanmıştır

Osmaniye'deki il içi seyahat yasaklarıyla ilgili açıklamada, “İlimizde vatandaşlarımızın ilçelere, beldelere ve köylerimize, köylerimizden beldelere, ilçelere ve ilimiz merkezine ilçelerden ilçelere sosyal hareketliliğin ve insanlar arası teması azaltmak ve sosyal izalasyonun sağlanması için özel araçlar ile gidiş ve gelişin zorunlu haller dışında kısıtlanmasına karar verildi” denildi.

18-20 yaş arası çalışan gençlerle ilgili karar

Yasak kapsamı dışında tutulan mevsimlik tarım işçileri ile muaf olan kişiler ilçeler arası seyahat yasağından da muaf tutuldu. Açıklamada, "mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurması ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmelerine karar verilmiştir" denildi

Tekirdağ'da da sınırlama getirilmişti

Tekirdağ İl Pandemi Kurulu da ilçeler arası seyahati kısıtlamıştı. Tekirdağ il genelinde 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00 itibariyle doktor raporuyla tedaviye gidenler, 1. derece yakını vefat edenler ve çalışmak zorunda olanlar hariç herkese, "mahallelerden (eski belde ve köyler) ilçe merkezlerine, mahalleler arası ( eski belde ve köyler), İlçeler arası,

İlçeden komşu il/ ilçesi arası, İl merkezinden ilçelere seyahatler kısınlanmıştı.