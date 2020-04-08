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Henry Onyekuru bonservisiyle Anderlecht'in gündeminde

Galatasaray'a hücum anlamında önemli katkılar sağlayan Henry Onyekuru, yeniden Anderlecht'in gündeminde. Sarı-kırmızılı kulüp oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Monaco ile anlaşarak Onyekuru'yu 1 yıl daha kiralamak istiyor.

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Galatasaray'da forma giyen Henry Onyekuru'nun bonservisi Monaco'da bulunuyor. Sarı-kırmızılı kulübün 1 sezon daha kiralamak istediği Nijeryalı yıldız konusunda korkutucu bir iddia ortaya atıldı. Belçika kulübü Anderlecht'in Onyekuru'yu bonservisiyle almayı planladığı belirtildi.

Ayrıca Genç futbolcu 2017-2018 sezonunda kiralık olarak Anderlecht formasını giymiş ve 10 gol atmıştı. Monaco ile Onyekuru konusunda yapılacak görüşmeyi coronavirüs nedeniyle erteleyen G.Saray kısa süre içinde harekete geçecek.

Onyekuru'nun yeni sezonda da G.Saray forması giymeyi çok istediği belirtiliyor.

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