Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' mesajı: Ekonomimizi ayakta tutacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız." açıklaması yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada koronavirüs salgını ile mücadeleye ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"Ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız"

Bakan Albayrak, şu ifadelere yer verdi: Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız.

'Yeni dünya düzeni' vurgusu

Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız.