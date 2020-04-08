HABER /  GÜNCEL

Erdoğan talimat verdi 5 ülkeye yardım malzemesi gidiyor

Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve tanı kitleri TSK’ya ait uçakla Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova’ya ulaştırılacak.

Abone ol

Corona virüsle en büyük mücadelenin verildiği İtalya ve İspanya'ya yardım malzemeleri gönderen Türkiye, bu kez de 5 ülkeye elini uzatıyor.

5 ülkeye daha yardım malzemesi
Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla balkan ülkeleri için maske, tulum ve tanı kiti hazırladı. Askeri personel tarafından paketlenen sağlık yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi.

Hz. Mevlana'nın sözleri yer aldı
Kargo paketleri üzerinde Türkiye ve yardım gönderilen ülkelerin bayrakları ile Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' sözleri yer aldı. Ayrıca paketler üzerinde 'Türkiye'den sevgilerle' notuna yer verildi. Kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağı A400 M'ye yüklendi. Uçak, daha sonra Ankara'dan havalandı. Uçak, önce Sırbıstan'ın başkenti Belgrad'a, ardından Saray Bosna, Karadağ, Üsküp ve Priştine'ye giderek yardım malzemelerini teslim edecek.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama var
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan maske, tulum ve tanı kitleri TSK'ya ait uçak ile Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova’ya ulaştırılacak" denildi. 


İtalya ve İspanya'ya gönderilmişti
Milli Savunma Bakanlığına ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel
sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, Covid-19'la mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla dün İtalya ve İspanya'ya gönderilmişti.

Hazreti Mevlana'nın mesajı dikkat çekmişti
Malzemelerin bulunduğu yardım sandıklarının üzerinde İspanyolca ve İtalyanca Hazreti Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." mesajı dikkat çekmişti.

NATO, İspanya ve İtalya, yardım malzemeleri gönderen Türkiye'ye çok teşekkür etmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Albayrak'tan 'Birlikte başaracağız' mesajı: Ekonomimizi ayakta tutacağız
New York Times'in şok iddiası ABD'de gerçek ölü sayısı açıklanandan daha fazla
Evde kal egzersizi olay oldu başörtülü fizyoterapi öğrencisi Duygu Akın'dan açıklama
Erdoğan'dan 5 bakanlık ve Diyanet'e atama! Resmi Gazete'de yayımlandı
Dolarda durdurulamayan yükseliş! 8 Nisan Çarşamba dolar kuru
Osmaniye'de ilçeler ve köyler arası seyahat yasaklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'daki şahıs koronavirüsten korunmak için 400 yıllık ağacı oydu
Denizli'de 17 yaşında sokağa çıktı 'İsterseniz ceza yazın, dedem sağlam' dedi
11 yaşındaki çocuk Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasındaki 407 lirayı bağışladı
Henry Onyekuru bonservisiyle Anderlecht'in gündeminde
Sosyal yardım başvuru formu var mı e devlet girişi
İzmir ilçelerinin koronavirüs vaka sayısı! En çok ve en az hangi ilçede haritası
Yorumlar 22 yorum