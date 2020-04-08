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Süleyman Çakır kimdir ölümü ne zaman gerçekte Süleyman Çakır kim?

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz karakterlerinden biri de Süleyman Çakır oldu. Kurtlar Vadisi dizisinde rol alan ve Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır ölümü ile gündem olmuştu. Gıyabında cenaze namazı kılınan Süleyman Çakır 16 yıl önce ölerek diziden çıkarılmıştı.

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Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi'nin baş karakterlerinden Süleyman Çakır, ölüm yıl dönümünde sosyal medyaya damga vurdu. 16 yıl önce ölerek diziden çıkartılan Süleyman Çakır için binlerce paylaşım yapıldı. Süleyman Çakır'ın ölümünde sonra gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutulmuştu. Peki, Süleyman Çakır kimdir, ne zaman ve nasıl öldü?

Süleyman Çakır, Kurtlar Vadisi isimli dizide Hekimoğlu türküsüyle özdeşleşmişve Oktay Kaynarca tarafından canlandırılmış kurgusal karakterdir.

SÜLEYMAN ÇAKIRI’N ÇOCUKLUĞU

Küçük yaştayken cami avlusunda gözü önünde babasının vurulduğunu görmüş ve bundan sonra dünyaya hep nefretle bakmıştır. Babası öldükten sonra annesinin evde yaptığı pilav ve nohudu satarak hem kız kardeşi Derya Çakır'a hem de annesi Emine Çakır'a bakmıştır. Bir gün zabıta gelip yasak yerde satış yaptığı için hem onu hem de kız kardeşini hırpalamıştır. Hırpalama sırasında zabıtanın kız kardeşine vurmasından dolayı gözü dönmüş ve zabıtayı art arda bıçaklayıp öldürmüştür. Sonrasında cinayet suçundan hüküm giyip, hapse düşmüştür. Hapise düşünce annesi ve kız kardeşi açıkta kalmıştır. Bunun için ona Duran Şatıroğlu namı diğer Duran Emmi'yi bıçaklaması için teklif etmişlerdir ve o da annesi ve kız kardeşi kötü durumda olduğu için razı olmuştur. Duran Emmi abdest alırken elinde bıçakla onu öldürmeye gitmiş ancak babasının da abdest alırken öldüğü gözüne gelince yapamamıştır. Duran Emmi sayesinde mafyaya girmiş ve önemli bir mafya babası olmuştur. Sonra Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evlenmiştir.

SÜLEYMAN ÇAKIR'IN ÖLÜMÜ

Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştür. Süleyman Çakır dizide 43. bölümde vurulmuş ve 45. bölümde öldüğü ilan edilmiştir. Can dostu Polat Alemdar Çakır'ın ölümünün ardından Halit'i ve altı mafya babasını bir gecede öldürerek onun intikamını almıştır. Süleyman Çakır karakteri, Kurtlar Vadisi'nde en çok ilgi çeken ve sevilen karakterlerdendir. Bu nedenle, ölümü olumsuz tepki almıştır. .Hatta, gıyabında cenaze namazı kılınmış, gazetelere vefat ilanı verilmiş ve de mevlit okutulmuştur. 

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