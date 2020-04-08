ABD'yi karıştıran Mehmet Öz iddiası! Trump telefonla arayıp...

Dünya koronavirüsle mücadeleye kilitlenmişken, ABD'de ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın, koronavirüsle mücadele konusunda kullanılacak sıtma ilacına dair dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'ü aradığı iddia edildi.

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Söz konusu iddia üst düzey isimleri rahatsız ederken, doktor Öz böyle bir görüşme olmadığını savundu. ABD merkezli haber sitesi The Daily Beast’in aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump, sıkı şekilde takip ettiği Fox News televizyonuna çıkan doktor Mehmet Öz’ün koronavirüs konusunda tavsiye alınmak üzere aranmasını istedi. Trump’ın sık sık tavsiye ettiği sıtma ilacı ‘hidroksiklorokin’e canlı yayında destek veren Dr. Mehmet Öz’ün Başkan Trump’ın ilgisini çektiği ifade edildi.

The Daily Beast’in haberine göre, Mehmet Öz, 24 Mart tarihinden beri 21 kez Fox News ekranlarına çıktı, Trump’ın tavsiye ettiği, ancak sağlık makamlarının onaylamadığı ilacı destekleyen açıklamalarda bulundu. Habere göre, Trump danışmanlarına Öz’ün fikirlerine ilgi duyduğunu ve konuşmayı arzuladığını belirtti. Bunun üzerine sağlık yetkililerinden Seema Verma’nın doktor Öz ile görüştüğü ve sıtma ilacı hakkında fikirlerini aldığı aktarıldı.

Mehmet Öz yalanladı

Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Mehmet Öz ise iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Öz'ün dahil olması ABD'li ismi rahatsız etti!

Trump’ın televizyondan izledikten sonra ekibinden kalp cerrahı Mehmet Öz ile görüşülmesini talep etmesi bazı üst düzey isimleri rahatsız etti. Daily Beast’e konuşan bir yetkili, “Mehmet Öz’ün bu sürece dahil olmaya çalışmasını çok sinir bozucu buluyoruz. Bu süreç insanların şöhretini gösterme platformu değil” dedi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, Trump’ın sıtma ilacı açıklamasına rağmen, ilacın kullanılması tavsiyesinin yeterince güvenilir olmadığını söylemişti. Fauci bir televizyon programında Mehmet Öz ile ilacın kullanımı konusunda görüş ayrılığı yaşamıştı.