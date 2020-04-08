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Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı tedavi gördüğü hastanede dün sabah saatlerinde yaşama gözlerini yumdu.

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230'a yakın filmde rol alan Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Cevdet Balıkçı (79), dün yaşamını yitirdi. Acı haberi, duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasında ‘Felaket Tellalı' olarak ünlenen ses sanatçısı Onur Akay verdi.

Sessiz sedasız defnedildi

Kendi internet sitesinde bir yazı yayınlayan Onur Akay, “Onu hep mafya babalarının adamı rollerinde izlemiştik. Yeşilçam'ın efsane olmuş kötü adamlarından 79 yaşındaki emektar oyuncularımızdan Cevdet Balıkçı'yı, maalesef dün kaybettik ve maalesef aynı gün corona virüsü nedeniyle sessiz sedasız defnedildi” ifadelerini kullandı.

Cevdet Balıkçı kimdir?

1941 Samsun doğumlu olan oyuncuyu genelde mafya babasının adamı rolünde izledik hep. Çoğunlukla da ya telefona bakarken ya da kapıda nöbet tutarken… Pos bıyıklı ve dazlak kafalı imajını hiç değiştirmemiştir.

Talihsizler filminde koğuş ağası, Bitirimler Sosyetede filminde Çeşme meydanlı haydar, Sahte Kabadayı filminde Kemal Sunal'ı vurmak için tutulan kiralık katillerden biri, Umudumuz Şaban filminde mahkum, Yedi Bela Hüsnü filminde Malik Bey'in adamlarından biri, Gerzek Şaban filminde altına işeyen kabadayılardan biri, Davaro filminde Bekiro'nun adamlarından biri, Şark Bülbülü filminde Hilton Otelinin kapısında üniforması ile duran bekçi, Çarıklı Milyoner filminde bayram için tutulan korumalardan biri ve bunun gibi bir çok filmde yardımcı rollerde oynamıştır.

Ünlü oyuncu 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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