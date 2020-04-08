Son dakika Diyarbakır'da PKK saldırısı 5 sivil şehit oldu

DİYARBAKIR’ın Kulp ilçesinde, terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 5 sivil şehit oldu.

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Hain terör örgütü PKK yine çirkin yüzünü gösterdi. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun topmaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.

El yapımı patlayıcı infilak etti

Olay, Kulp ilçesine bağlı Güleç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK mensupları tarafından daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bölgede odun toplayan işçilerin geçişi sırasında patlatıldı.

5 sivil şehit oldu

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada "Kulp'taki terör saldırısında 5 sivil vatandaşımız şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Bölgeye ekipler sevk edildi

Patlama sesinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ormana odun toplamaya giden köylülere yönelik PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. 5 sivilin şehit olduğu belirtilen açıklamada, "Hainlerin yakalanması için güvenlik güçlerimiz tarafından operasyon başlatılmıştır" denildi.