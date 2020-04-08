Iğdır'da ilkokul öğretmeni yer sofrasını tahta yaparak ders anlatıyor

IĞDIR'da ilkokul öğretmeni Özkan Oğan, online eğitime geçen öğrencilerine yer sofrasını tahta olarak kullanarak ders veriyor. Mesleği gereği herkesin kalbinde yer bulan Oğan, attığı adımla bir kez daha gönülleri fethetti.

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Iğdır'da Şehit Er Aytekin Arslan ilkokulu 4-A sınıfı öğretmeni Özkan Oğan koronavirüs salgını nedeniyle okullara ara verilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı EBA sistemi üzerinden ders gören öğrencilerine destek olmak isteyerek, internette ders vermeye başladı.

Yer sofralarında kullanılan ahşap masayı tahtaya çeviren Oğan, online verdiği eğitimde öğrencilerine başta matematik olmak üzere diğer derslerde işledikleri konuları anlatıyor.

Öğrencilerin EBA TV kanalıyla eğitimlerini sürdürdüklerini söyleyen Oğan, "Öğrencilerimiz hem oradan dersleri takip ediyorlar, hem de cep telefonu üzerinden toplu olarak bağlanarak ben onlara ders anlatıyorum. Öğrencilerim soruda sorarak anlamadıklarını öğrenmiş oluyorlar. Öğrencilerim ile 'evde kal' sürecinde EBA TV sürecinin dışında kalan süreçte telekonferans yöntemi ile bağlanıp ders işlemeye devam ediyoruz. Yeri geliyor yer masasını tahta olarak kullanıyoruz, yeri geliyor ailecek öğrencilerimi bilgilendiriyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerine destek olmak için çalıştığını belirten Oğan, zaman zaman diğer öğretmenlerin de derse katıldığını ifade etti.