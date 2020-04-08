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Bakan Mustafa Varank'tan aşı çalışmasına destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı aşı projelerinde çalışmak çalışmak isteyenler için "TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz." dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni bir açıklama yaptı. Varank, "Covid-19’a karşı, aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz." dedi.

6 bin liraya kadar burs

Varank, açıklamasında "TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı'ndaki Ar-Ge projelerinde görev alacak araştırmacılarımıza 6 bin liraya kadar burs vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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