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Adana'da polis dolandırıcıyı 'Maske getireceğiz' diyerek yakaladı

ADANA'da ATM'den para çekmek isteyen yaşlılara yardım etme bahanesiyle yaklaşıp, insanları tuzağa düşüren dolandırıcı Aziz C., polis tarafından aranarak maske getirileceği söylenip, evine yapılan baskınla yakalandı.

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Adana'da, ATM'lerden maaşlarını çekmek isteyen emeklilere yardım etme bahanesiyle banka kartlarını el çabukluğuyla değiştiren 33 yaşındaki Aziz C., polis tarafından akıllara gelmeyecek bir düşünceyle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin, ATM'den emekli maaşlarını çekmek isteyen vatandaşlara yardım etme bahanesiyle banka kartlarını değiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, 4 emekliyi bu şekilde kandıran kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. 

Olayların yaşandığı ATM'lerin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, daha sonra bu banka kartlarıyla kuyumcu ve marketlerden alışveriş yapıldığını saptadı. Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelinin Aziz C. olduğu bilgisine ulaştı. 

Polisten 'Maske getireceğiz' operasyonu

Aziz C.'nin iletişim bayisinden cep telefonu faturasını da ödediğini belirleyen polis, şüpheliyi arayarak, ' Biz Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan arıyoruz. Evinize geleceğiz, koronavirüs ile mücadele kapsamında size ücretsiz dezenfekte ve maske getireceğiz" diyerek şüpheliyi evinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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