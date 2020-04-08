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Koronavirüs aplikasyonu geliştirildi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakaları, vaka teması olanları, şüpheli vakaları takip etmek için kullanımı zorunlu bir aplikasyon geliştirdik." açıklaması yaptı.

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İzolasyon kuralına uyulup uyulmadığını tespit edececek aplikasyon uygulamasının bir iki gün içinde devreye gireceğini duyuran Bakan Fahrettin Koca, "İzolasyon ihlalinin yaptırımı olacak." diyerek aplikasyonun kullanımının 'zorunlu' olacağını vurguladı.

"İzolasyon ihlalinin yaptırımı olacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

- Vakaları, vaka teması olanları, şüpheli vakaları takip etmek için kullanımı zorunlu bir APLİKASYON geliştirdik.

- Evde izolasyon kuralına uyulup uyulmadığını tespit edeceğiz. İzolasyon ihlalinin yaptırımı olacak. Sistem bir iki gün içinde devreye girecek.

Aşı çalışmalarındaki başarı

Öte yandan aşı çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Bakan Fahrettin Koca, "Öncelikle başarılması gereken, virüsün izole edilmesiydi. İki bilim adamımız bunu başarmış durumdalar. Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocamızı, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özkul hocamızı halkımız adına kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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